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Царьград

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Ксения Эрдман призвала регистрировать все СИМ для снижения аварийности

Ксения Эрдман призвала регистрировать все СИМ для снижения аварийности

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман предложила привязать частные средства индивидуальной мобильности к владельцам, чтобы снизить аварийность.

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