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Андрей Свечников забил победный гол во 2-м матче подряд. У него 38 очков в 39 играх

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил победную шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:1) и был признан второй звездой.

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