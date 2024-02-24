Жизни спасены: производство лекарств в России выстояло под ударом санкций Алиса БронскаяНесмотря на беспокойство относительно возможного коллапса, который, казалось бы, был неизбежен из-за западных санкций и массового оттока иностранных производителей с отечественного рынка, отечественная фарма продолжает удивлять.