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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларин не согласен с критикой Слуцкого в адрес Пиняева: «Нормальные у него решения. Свои 8 минут в матче с «Крыльями» провел очень ярко. Он заслуживает большего времени»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин ответил на критику Леонида Слуцкого в адрес полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева .

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