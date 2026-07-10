PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

Дорожная полиция Владивостока ищет водителя «крауна» въехавшего в забор на Некрасовской

Дорожная полиция Владивостока ищет водителя «крауна» въехавшего в забор на Некрасовской

Авария произошла в районе остановки «Некрасовская, 50» во Владивостоке в ночь на пятницу, 10 июля. Toyota Crown вылетел с дороги на тротуар и протаранил металлический забор, водитель бросил машину и скрылся — теперь его ищет дорожная полиция, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии