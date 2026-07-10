Дорожная полиция Владивостока ищет водителя «крауна» въехавшего в забор на Некрасовской

Авария произошла в районе остановки «Некрасовская, 50» во Владивостоке в ночь на пятницу, 10 июля. Toyota Crown вылетел с дороги на тротуар и протаранил металлический забор, водитель бросил машину и скрылся — теперь его ищет дорожная полиция, сообщает PRIMPRESS.