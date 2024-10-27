Кондратюк заявил, что женатый на Трусовой Игнатов больше ему не друг

Фигурист Марк Кондратюк назвал причину расставания с бывшим другом Макаром Игнатовым. Спортсмен рассказал, что Игнатов самостоятельно решил прекратить общение после свадьбы с Александрой Трусовой, передает «СтарХит».
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