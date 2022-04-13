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«Это было очень романтично», — Анастасия Волочкова раскрыла имя нового любовника

«Это было очень романтично», — Анастасия Волочкова раскрыла имя нового любовника

Несколько дней назад российская балерина Анастасия Волочкова ездила в город Санкт-Петербург. Женщина участвовала там в одном из проектов.

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