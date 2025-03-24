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Определились участники европейского отборочного турнира на ЧМ-2026 по футболу

Определились участники европейского отборочного турнира на ЧМ-2026 по футболу

В Европе определились составы 12 групп отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года. Окончательное распределение участников произошло по итогам четвертьфинала Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 23 марта.

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