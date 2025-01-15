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Царьград

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Импорт овощей из России в Индию вырос в 20 раз, достигнув $435 млн

Импорт овощей из России в Индию вырос в 20 раз, достигнув $435 млн

Индия значительно увеличила импорт российских овощей: за 10 месяцев 2024 года закупки возросли более чем в 20 раз, достигнув 435 миллионов долларов.

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