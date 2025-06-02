Исторические мифы о России: промышленность и транспорт

Об исторической якобы отсталости России спето много безвкусных и порой откровенно бездарных песен. Но, как хорошо известно, именно такой репертуар больше всего запоминается и потом навязчивой мелодией звучит в голове, даже если вы упорно пытаетесь от этого шума избавиться и как-то заглушить его.