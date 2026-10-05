Учёные обнаружили почти 12 тысяч видов вирусов на дне Тихого океана

Специалисты из Чунцинского университета и Второго института океанографии Китая обнаружили в глубоководных отложениях Тихого океана 11 742 вида вирусов, большинство из которых ранее не были известны науке, сообщает Pravda.
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