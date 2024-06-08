Швыдкой призвал артистов чувствовать настроения общества, выбирая наряды для выступлений

Артисты должны сами принимать решение о дресс-коде для своих выступлений, но им нужно чувствовать настроения, возникшие в российском обществе после скандальной "голой вечеринки", заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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