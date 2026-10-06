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НХЛ. «Миннесота» сыграет с «Баффало», «Монреаль» – с «Каролиной», «Торонто» примет «Нэшвилл», «Рейнджерс» – «Айлендерс», «Чикаго» против «Сент-Луиса»

« Миннесота » сыграет с « Баффало », « Монреаль » – с «Каролиной», « Торонто » примет «Нэшвилл», « Рейнджерс » – «Айлендерс», «Чикаго» будет противостоять «Сент-Луису».

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