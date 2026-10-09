ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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У трех автобусов добавилась остановка перед метро «Сходненская»

Для районных маршрутов 368 и 399, а также для пригородного маршрута 1873а добавили остановку «Улица Фомичёвой» на одноименной улице в сторону станции метро «Сходненская».

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