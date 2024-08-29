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Спички - не игрушка

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  • Наталия
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Как бороться с исламистами в тюрьмах?

Как бороться с исламистами в тюрьмах?

О вербовочной деятельности ваххабитов, неоязычников и прочих сектантов в ИК   В свете повторяющихся случаев нападения исламистов из «тюремных джамаатов» на сотрудников ФСИН Миссионерский отдел Новосибирской митрополии опубликовал фрагмент выступления протоиерея Александра Новопашина на расширенном заседании Научно-консультативного Совета при Антитеррористическом центре стран СНГ в апреле 2018 года.

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