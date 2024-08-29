Как бороться с исламистами в тюрьмах?

О вербовочной деятельности ваххабитов, неоязычников и прочих сектантов в ИК В свете повторяющихся случаев нападения исламистов из «тюремных джамаатов» на сотрудников ФСИН Миссионерский отдел Новосибирской митрополии опубликовал фрагмент выступления протоиерея Александра Новопашина на расширенном заседании Научно-консультативного Совета при Антитеррористическом центре стран СНГ в апреле 2018 года.