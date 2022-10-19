«Ведомости»: власти начали обсуждение возможной ликвидации «Роснано»

В правительстве России обсуждают перспективу ликвидации "Роснано", пишут "Ведомости", ссылаясь на слова трех федеральных чиновников и собеседника<strong>В правительстве обсуждают возможное расформирование «Роснано» из-за убыточности госкорпорации.
В правительстве России обсуждают перспективу ликвидации "Роснано", пишут "Ведомости", ссылаясь на слова трех федеральных чиновников и собеседника<strong>В правительстве обсуждают возможное расформирование «Роснано» из-за убыточности госкорпорации.
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