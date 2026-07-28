Зеленского отсадили от Трампа на церемонии прощания с Линдси Грэмом

Президента Украины Владимира Зеленского отсадили на несколько рядов от американского лидера Дональда Трампа на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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