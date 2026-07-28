Зеленского отсадили от Трампа на церемонии прощания с Линдси Грэмом

Геннадий Хрипунов

Я всё так и не пойму, почему те кто пишет статьи про гомика-комик пидора и выродка бандеровского всё пишут как президент он, а по нармальному, как его Народ России называет, бояться попасть в опалу гей-европыВот такие у нас пидоры журналисты есть что-ли?