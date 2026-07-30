Одна платформа — пять задач: чем интересен БЭК «Пегас» «Пегас» на землеПарк безэкипажных катеров российской армии постепенно расширяется — в части поступают новые .
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Одна платформа — пять задач: чем интересен БЭК «Пегас» «Пегас» на землеПарк безэкипажных катеров российской армии постепенно расширяется — в части поступают новые .
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