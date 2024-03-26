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Закон, порядок, государство

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Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение противнику на правобережье Днепра

Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение противнику на правобережье Днепра

Выявить цель помогла воздушная разведка: с высоты удалось заметить передвижения групп пехоты противника и тяжелой техники.

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