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Google может выпустить до 15 млн ИИ-ускорителей TPU v9 за год — почти на уровне прогнозируемых поставок Nvidia

Google может выпустить до 15 млн ИИ-ускорителей TPU v9 за год — почти на уровне прогнозируемых поставок Nvidia

Аналитики Fubon считают, что к 2028 году Google резко нарастит выпуск собственных ИИ-чипов, однако компания пока не подтверждала эти планыАналитическая компания Fubon Research прогнозирует, что в 2028 году Google сможет выпустить от 12 млн до 15 млн ускорителей искусственного интеллекта TPU v9 собственного производства.

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