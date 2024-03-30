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Комета Понса–Брукса впервые за 71 год приблизилась к Земле

Комета Понса–Брукса впервые за 71 год приблизилась к Земле

Периодическая комета Понса–Брукса вновь приблизилась к Земле спустя 71 год. Об этом 29 марта сообщил руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов.

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