Комета Понса–Брукса впервые за 71 год приблизилась к Земле

Периодическая комета Понса–Брукса вновь приблизилась к Земле спустя 71 год. Об этом 29 марта сообщил руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов.
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