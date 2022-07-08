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В ФРГ строят огромный «термос» для обогрева столичных домохозяйств

В ФРГ строят огромный «термос» для обогрева столичных домохозяйств

«Европе пока (ну, хватит ржать, люди добрые) не везет в энергетической битве с Россией, констатирует британское издание The Economist.

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