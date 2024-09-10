Дата лунного затмения в сентябре 2024: как оно отразится на каждом знаке зодиака Алёна ЮрьеваСентябрь 2024 года ознаменуется началом коридора затмений, который начнется с частичного лунного затмения 18 сентября.
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