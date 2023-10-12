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Повзрослела на глазах: новое фото дочки Костомарова и Домниной обсуждают в Сети

Повзрослела на глазах: новое фото дочки Костомарова и Домниной обсуждают в Сети

Фигурист поделился редким снимком с 12-летней Анастасией. Роман Костомаров с дочерью Социальные сети46-летний Роман Костомаров больше месяца провел в Сочи, куда он приехал вместе с женой Оксаной Домниной и детьми.

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