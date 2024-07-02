Сорокина: На место льготной ипотеки должна прийти адресная помощь населению

На смену программе льготной ипотеки, которая перестала действовать в России 1 июля 2024 года, должна прийти программа семейной ипотеки, считает директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии