ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 16.10.2023

Пленных солдат ВСУ нужно задействовать в тяжёлых работах, не отпускать в гуманитарных целях, пленные гитлеровцы трудились в СССР, на благо народа, пусть и бандеровцы потрудятся!!!))

Геннадий Ушаков

Сталин правильно делал. Свою вину пленные ВСУ должны искупить тяжелым трудом при плохом питании и медицинском обслуживании. А то получается убивали мирных людей и наших военных, за это в плен как в санаторий, а потом назад убивать подлеченными и отдохнувшими.