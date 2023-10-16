ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 16.10.2023

Американское издание: Иран предупредил Израиль о вмешательстве в конфликт в случае начала наземной операции Иран предупредил Израиль о возможном вмешательстве в конфликт в случае начала наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа.
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Комментарии
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Андрей
Пленных солдат ВСУ нужно задействовать в тяжёлых работах, не отпускать в гуманитарных целях, пленные гитлеровцы трудились в СССР, на благо народа, пусть и бандеровцы потрудятся!!!))
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2 час.
Геннадий Ушаков
Сталин правильно делал. Свою вину пленные ВСУ должны искупить тяжелым трудом при плохом питании и медицинском обслуживании. А то получается убивали мирных людей и наших военных, за это в плен как в санаторий, а потом назад убивать подлеченными и отдохнувшими.
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1 час.
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