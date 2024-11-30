🇺🇦⚰️Колоссальные потери ВСУ уже невозможно замалчивать. На всех кладбищах Украины появляются целые «кварталы» новых могил ВСУшников🪖 Неугомонный Zеленский тащит на дно Украину вместе с её жителями.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦⚰️Колоссальные потери ВСУ уже невозможно замалчивать. На всех кладбищах Украины появляются целые «кварталы» новых могил ВСУшников🪖 Неугомонный Zеленский тащит на дно Украину вместе с её жителями.
Свежие комментарии