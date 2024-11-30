🇺🇦⚰️Колоссальные потери ВСУ уже невозможно замалчивать. На всех кладбищах Украины появляются целые «кварталы» новых могил ВСУшников🪖 Неугомонный Zеленский тащит на дно Украину вместе с её жителями.