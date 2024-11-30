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🇺🇦⚰️Колоссальные потери ВСУ уже невозможно замалчивать. На всех кладбищах Украины появляются целые «кварталы» новых могил ВСУшников🪖 Неугомонный Zеленский тащит на дно Украину вместе с её жителями.

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