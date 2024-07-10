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Рой Джонс – о возможном бое с Федором: «Если предложат хорошие деньги, мы подеремся»

Ранее о готовности организовать поединок рассказал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

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