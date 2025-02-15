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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Первый секс 16-летних россиянок должен завершаться беременностью, заявил ученый

Первый секс 16-летних россиянок должен завершаться беременностью, заявил ученый

Игорь Коган считает, что временной промежуток между дебютом в половой жизни и первыми родами нужно сокращать Профессор и член-корреспондент РАН Игорь Коган во время доклада заявил, что первый секс у россиянок "в идеале" должен завершаться беременностью.

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