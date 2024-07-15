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Аномальная жара сохранится в Новосибирске до конца недели

Аномальная жара сохранится в Новосибирске до конца недели

В Новосибирске продолжается аномальная жара, которая сохранится до конца рабочей недели. По данным портала Gismeteo, в понедельник и вторник температура воздуха будет держаться на уровне +31 и +29 градусов соответственно, при ясной погоде и умеренном ветре.

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