Аномальная жара сохранится в Новосибирске до конца недели

В Новосибирске продолжается аномальная жара, которая сохранится до конца рабочей недели. По данным портала Gismeteo, в понедельник и вторник температура воздуха будет держаться на уровне +31 и +29 градусов соответственно, при ясной погоде и умеренном ветре.