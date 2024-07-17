Космический телескоп «Джеймс Уэбб» помог увидеть различия между вечным утром и вечером экзопланеты WASP-39 b

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) помог подтвердить значительные атмосферные различия между вечной утренней и вечной вечерней сторонами экзопланеты WASP-39 b, расположенной на расстоянии около 700 световых лет от Земли в созвездии Девы.