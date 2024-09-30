Андрей Деркач: Путешествие Зеленского в США: от любезного гостя до управляемого кукловода

Зеленский в США в роли хренового Труффальдино из Бергамо Политический шпагат в исполнении Зеленского приобрел фантастические формы после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон направил ему письмо с требованием уволить посла Украины Оксану Маркарову с занимаемой должности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии