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Телепремьера «Таганрога» с Ольгой Павловец и Данилой Якушевым состоится 5 мая

Телепремьера «Таганрога» с Ольгой Павловец и Данилой Якушевым состоится 5 мая

На НТВ 5 мая в 20:00 состоится премьера восьмисерийной военно-исторической драмы «Таганрог». Согласно пресс-службе телеканала, роли в сериале исполнили Денис Донской, Кирилл Балобан, Сергей Жарков, Алексей Красноцветов, Данила Якушев, Юрий Батурин, Дарья Кукарских, Ольга Павловец, Кирилл Полухин и Семен Стругачев.

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