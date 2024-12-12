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ВДНХ приглашает на большой праздник в рамках проекта «Зима в Москве»

ВДНХ приглашает на большой праздник в рамках проекта «Зима в Москве»

На ВДНХ 15 декабря отметят Всемирный день катания на коньках, который прошел в начале зимы. Главной площадкой праздника, организованного по инициативе Союза конькобежцев России, традиционно стала главная выставка страны.

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