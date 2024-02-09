Байден выступил со срочным обращением после интервью Путина Карлсону

Отвлечь американцев от главного события дня попытался Джо Байден. Президент США выступил со срочным обращением к нации практически сразу же после выхода интервью с Владимиром Путиным, которое очень активно сегодня обсуждают сами жители Штатов.
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