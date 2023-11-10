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СКА обыграл «Трактор» со счетом 4:3, забросив шайбу в овертайме

СКА обыграл «Трактор» со счетом 4:3, забросив шайбу в овертайме

Накануне в петербургском «Ледовом дворце» прошла встреча СКА и челябинского «Трактора». В результате гости завершили серию побед, проиграв петербургской команде со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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