WSJ: Эрдоган рассказал Зеленскому о шантаже Путина из-за поддержки Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что российский лидер Владимир Путин открыто шантажировал его из-за поддержки Украины, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что российский лидер Владимир Путин открыто шантажировал его из-за поддержки Украины, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
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