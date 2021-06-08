smi.today

1 457 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Руднев
    Вот радость то какая! Думаю если возьмут к руководству ещё одну конституцию то жизнь в Украине будет просто замечател...Зеленский похваст...
  • Bunick Бутов
    Показала себя, гостеприимно растопырив ляжки..."Мисс Украина" Ле...
  • Виктор Шиховцев
    Воздух стал чище.Труп трансгендера...

WSJ: Эрдоган рассказал Зеленскому о шантаже Путина из-за поддержки Украины

WSJ: Эрдоган рассказал Зеленскому о шантаже Путина из-за поддержки Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что российский лидер Владимир Путин открыто шантажировал его из-за поддержки Украины, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх