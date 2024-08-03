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Царьград

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Минюст США подал в суд на TikTok за сбор данных о детях без согласия родителей

Минюст США подал в суд на TikTok за сбор данных о детях без согласия родителей

Компания отвергает обвинения, заявив, что многие из них относятся к «прошлым событиям и практикам»Министерство юстиции США подало в суд на социальную сеть TikTok, обвиняя ее в незаконном сборе персональных данных детей младше 13 лет без согласия их родителей.

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