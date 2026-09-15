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Мюнхен и Барселона примут финальные матчи Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах

Мюнхен и Барселона примут финальные матчи Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах

Решающие игры главного клубного турнира Европы состоятся на стадионах "Арена Мюнхен" и "Камп Ноу" соответственно.

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