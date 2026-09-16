Врачи начнут принимать пациентов в новом здании поликлиники №13 в Кировском районе уже этой осенью

НОВОСИБИРСК, 16 сентября, ФедералПресс. Первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков, Губернатор Андрей Травников и депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Игнатов проконтролировали готовность нового здания поликлиники №13 в Кировском районе на улице Чистякова.
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