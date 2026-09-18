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Мәскәү янында бер төн эчендә 64 БПЛА бәреп төшерелгән

Узган төндә Мәскәүгә якынлашканда дошманның 64 дронын юк иттеләр. Бу хакта башкала мэры Сергей Собянин хәбәр итте.

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