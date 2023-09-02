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Анна Щербакова: «Во время карьеры у меня не было ощущения, что я делаю что-то не так. Все хорошо прошло, я всем довольна»

— Если оглядываться на вашу спортивную карьеру. Есть что-то, что бы вы изменили или совет дали себе-спортсменке? — Мне кажется, я человек, который не склонен к быстрым решениям.

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