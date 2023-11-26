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Степашин о Захаряне в «Сосьедаде»: «Если уходить, то чтобы играть, а не сидеть на скамейке, правильно?»

Степашин о Захаряне в «Сосьедаде»: «Если уходить, то чтобы играть, а не сидеть на скамейке, правильно?»

Захарян летом перешел в испанский клуб из «Динамо». У россиянина нет результативных действий в 10 матчах за «Сосьедад», он сыграл 287 минут.

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