Новое поколение дешевого седанчика Honda появится до конца 2024 года

Действующее, второе по счету поколение ультрабюджетной 4-дверки Honda Amaze появилось в 2018 году. Автомобиль, адресованный развивающимся странам, демонстрирует неплохой спрос и сейчас готовится к переходу в новую, третью генерацию.
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