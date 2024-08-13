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Новое поколение дешевого седанчика Honda появится до конца 2024 года

Новое поколение дешевого седанчика Honda появится до конца 2024 года

Действующее, второе по счету поколение ультрабюджетной 4-дверки Honda Amaze появилось в 2018 году. Автомобиль, адресованный развивающимся странам, демонстрирует неплохой спрос и сейчас готовится к переходу в новую, третью генерацию.

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