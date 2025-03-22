В Оренбургской области госавтоинспекторы провели занятие с учащимися полицейского класса

В целях развития правовой грамотности, а также привития навыков безопасного поведения на дорогах несовершеннолетним, сотрудники Госавтоинспекции Оренбурга посетили МОАУ «Школа Экодолье», где провели профилактическое мероприятие.
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