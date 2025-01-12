В России высказались о посредничестве Швейцарии в организации встречи Путина и Трампа

Странам, которые хотят стать посредниками в организации встречи президента России Владимира Путина и нового главы США Дональда Трампа, нужно заслужить это право, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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