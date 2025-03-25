Политика как он...
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Политика как она есть

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El Pais: Еврокомиссия рекомендовала европейцам запасаться водой и продуктами на 72 часа

El Pais: Еврокомиссия рекомендовала европейцам запасаться водой и продуктами на 72 часа

Еврокомиссия планирует представить стратегию, согласно которой домохозяйства в ЕС должны иметь 72-часовые запасы воды и продуктов на случай кризиса, а также рассматривает создание цифровой платформы для информирования граждан о рисках, сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на проект стратегии, которую должен представить Брюссель.

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