El Pais: Еврокомиссия рекомендовала европейцам запасаться водой и продуктами на 72 часа

Еврокомиссия планирует представить стратегию, согласно которой домохозяйства в ЕС должны иметь 72-часовые запасы воды и продуктов на случай кризиса, а также рассматривает создание цифровой платформы для информирования граждан о рисках, сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на проект стратегии, которую должен представить Брюссель.