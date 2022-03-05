📸 @sirius.afisha: Подарок от Центра танца Светланы Захаровой

📸 : Подарок от Центра танца Светланы Захаровой Русская балетная школа – лучшая в мире, считает прима-балерина Большого театра, этуаль театра «Ла Скала» Светлана Захарова.
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📸 : Подарок от Центра танца Светланы Захаровой Русская балетная школа – лучшая в мире, считает прима-балерина Большого театра, этуаль театра «Ла Скала» Светлана Захарова.