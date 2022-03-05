НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сириус | городской округ

1 подписчик
📸 @sirius.afisha: Подарок от Центра танца Светланы Захаровой

📸 : Подарок от Центра танца Светланы Захаровой Русская балетная школа – лучшая в мире, считает прима-балерина Большого театра, этуаль театра «Ла Скала» Светлана Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх