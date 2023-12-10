Турпоток в Петербург может достигнуть 9,4 млн человек

В 2023 году туристический поток в Санкт-Петербурге достигнет 9,4 миллиона человек, что на 16% больше, чем в 2022 году, по данным предварительного отчета "Турбарометр Санкт-Петербурга", представленного Юлией Кисловой, членом Экспертного совета Российского союза туриндустрии.
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