Король сочиняет: досуг с Генрихом VIII и ода жирафу

В разгар осени, когда окончательно уходит тепло, самое время согреть душу звуками джаза. Впрочем, не только свинг радовал меломанов в этом месяце — на выбор было много достойного, от классики русского нью-вейва до изысков западноевропейского Ренессанса.
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